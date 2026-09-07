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Царьград

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"Наш Генштаб знает как это сделать": Полковник Нахушев рассказал, что американцы попросили Кремль "поднажать самостоятельно"

"Наш Генштаб знает как это сделать": Полковник Нахушев рассказал, что американцы попросили Кремль "поднажать самостоятельно"

Переговоры американских представителей с Владимиром Путиным завершились без подробностей, но на этом фоне полковник Аслан Нахушев сделал резонансное заявление.

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