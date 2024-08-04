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Слот о «Ливерпуле» после 3:0 с «МЮ»: «Доволен, но не целиком. Мы не обеспечили контроль над игрой, соперник много раз угрожал нашим воротам»

Английские клубы провели товарищеский матч в Каролине.  «Да, я доволен, но не целиком. Мы удовлетворены результатом, забили несколько классных голов.

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