Мир становится цветным – это весна. Представляем прогноз на 17 мая в Иванове

Мир становится цветным – это весна. Представляем прогноз на 17 мая в ИвановеСегодня, 17 мая, воздух напоен теплом, словно заботливые руки матери обнимают каждого из нас, и градусник застыл на отметке +22°C.
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