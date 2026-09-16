Финляндия направит Украине военную помощь на 290 миллионов евро

Финляндия направит на Украину очередной пакет военной помощи на сумму 290 миллионов евро. Информационный бюллетень опубликовали на официальном сайте Минобороны страны.
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