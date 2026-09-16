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Финляндия направит Украине военную помощь на 290 миллионов евро

Финляндия направит Украине военную помощь на 290 миллионов евро

Финляндия направит на Украину очередной пакет военной помощи на сумму 290 миллионов евро. Информационный бюллетень опубликовали на официальном сайте Минобороны страны.

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