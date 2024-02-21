Это же как надо достать людей, чтобы уже польские фермеры просили Путина навести порядок в Европе, от Украины до Брюсселя

Дай Бог чтобы этого фермера не наказали приспешники и жополизы ЕС. Да и всем польским фермерам респект и уважение!

Игорь Максаков

Значит фермеры пусть завязывают свои дела, и чем-то другим занимаются, а хохлы пусть кормят тогда поляков, только фермерам уже не на Х купить будет что-нибудь у них.