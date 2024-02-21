Это же как надо достать людей, чтобы уже польские фермеры просили Путина навести порядок в Европе, от Украины до Брюсселя

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Игорь Максаков
Дай Бог чтобы этого фермера не наказали приспешники и жополизы ЕС. Да и всем польским фермерам респект и уважение!
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16 час.
В
Владимир
Фермеры враги польского народа. Они против дешевого питания для людей.
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15 час.
Игорь Максаков
Значит фермеры пусть завязывают свои дела, и чем-то другим занимаются, а хохлы пусть кормят тогда поляков, только фермерам уже не на Х купить будет что-нибудь у них.
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15 час.

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