Власть и выгода: почему лидеры Европы играют на страхах своих граждан перед Россией Юлия ЧелкановаГлавные лидеры Европы, Мерц, Туск, Макрон, Ульф Кристерссон, Метте Фредериксен и другие, используют страх людей перед вероятным наступлением России, чтобы решить свои проблемы.