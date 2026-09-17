Власть и выгода: почему лидеры Европы играют на страхах своих граждан перед Россией Юлия ЧелкановаГлавные лидеры Европы, Мерц, Туск, Макрон, Ульф Кристерссон, Метте Фредериксен и другие, используют страх людей перед вероятным наступлением России, чтобы решить свои проблемы.
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