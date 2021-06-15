В Керчи нашли останки офицера, написавшего свое имя на котелке

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым, Наталья Дремова. Во время разведочных работ были обнаружены останки бойца Красной Армии, об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России Александр Ефанов.