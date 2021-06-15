В Керчи нашли останки офицера, написавшего свое имя на котелке

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым, Наталья Дремова. Во время разведочных работ были обнаружены останки бойца Красной Армии, об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России Александр Ефанов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым, Наталья Дремова. Во время разведочных работ были обнаружены останки бойца Красной Армии, об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России Александр Ефанов.
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