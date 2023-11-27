В тени украинского флага: куда пропала российская артистка Клара Новикова Елена Галицкая76-летняя юмористка Клара Новикова, когда-то неотъемлемая часть российских телеэкранов, таинственно исчезла из публичной сферы.
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