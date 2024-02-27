Иноагентов ждут новые запреты: сначала реклама, потом – репосты и цитаты

ЮВ

Юрий Во

Ну понятно.... Наши депутаты "работают" совсем по поговорке "Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет." Это со стороны так видится. Хотя есть варианты. Например прямое указание из Кремля уничтожить любые "проявления" инакомыслия, в т.ч. участие "инакомыслия" в любых дискуссиях, обсуждениях, спорах... Это так удобно. Запретил любых "несогласных", даже на уровне публичных разговоров, - и будет "всероссийская тишь и благодать".