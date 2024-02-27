Страна и люди
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Страна и люди

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Иноагентов ждут новые запреты: сначала реклама, потом – репосты и цитаты

Иноагентов ждут новые запреты: сначала реклама, потом – репосты и цитаты

Кольцо вокруг иностранных агентов сжимается. Рекламы, а значит и дохода, у них не будет. Во вторник Госдума приняла поправки об этом во втором чтении, а в среду утвердит запрет окончательно.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Ну понятно.... Наши депутаты &quot;работают&quot; совсем по поговорке  &quot;Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет.&quot; Это со стороны так видится. Хотя есть варианты. Например прямое указание из Кремля уничтожить любые &quot;проявления&quot; инакомыслия, в т.ч. участие &quot;инакомыслия&quot; в любых дискуссиях, обсуждениях, спорах... Это так удобно. Запретил любых &quot;несогласных&quot;, даже на уровне публичных разговоров,  - и будет &quot;всероссийская тишь и благодать&quot;.
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