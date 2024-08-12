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Зернов о «Металлурге»: «В нас никто не верил, мы взяли и выиграли. Классно, что почти всю команду сохранили, но сезон предстоит тяжелый»

Команда из Магнитогорска выиграла Кубок Гагарина-2024, победив «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.

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