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Дело Росция: первое дело Цицерона и три вопроса, которые решили его судьбу

В 80 году до н.э. 27-летний Цицерон взялся защищать Секста Росция из Америйи, обвинённого в отцеубийстве.

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