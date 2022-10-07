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Наши войска взяли под контроль сёла Отрадовка и Весёлая Долина южнее Артёмовска, перерезав противнику путь к пгт Нью-Йорк

Наши войска взяли под контроль сёла Отрадовка и Весёлая Долина южнее Артёмовска, перерезав противнику путь к пгт Нью-Йорк

Из района проведения специальной военной операции в районе Артёмовска приходят сообщения о том, что наши войска вышли на южные окраины города.

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