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Умар Нурмагомедов: «Вера – лев, когда доминирует он, и цыпленок, когда доминируют над ним»

«Марлон Вера – лев, когда он доминирует, и цыпленок, когда его доминируют. Слабый. Будь сильным в любой ситуации!» – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

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