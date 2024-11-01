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В России могут возродить систему начисления оценок за поведение в школах

В школах необходимо возродить систему начисления оценок за поведение. С такой инициативой к главе Минпросвещения обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

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