Как профессиональное видео превращает объект недвижимости в инструмент продаж: взгляд изнутри

За годы работы в сфере видеопроизводства для девелоперских компаний я убедилась в простой истине: ролик перестает быть просто красивой картинкой только тогда, когда за ним стоит четкая маркетинговая стратегия.
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