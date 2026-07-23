Экс-форвард Булыкин заявил, что Мбаппе и Дембеле вряд ли выиграют "Золотой мяч"

Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что в борьбе за "Золотой мяч" 2026 года французские игроки резко потеряли статус фаворитов из-за провала в полуфинале и матче за третье место на чемпионате мира.
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