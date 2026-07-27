Станция-музей, паровоз и быт прошлого: что ждёт гостей на маршруте ретропоезда «Селигер»

Ретропоезд «Селигер»: путешествие сквозь время по заповедной железной дороге Тверской области Ретропоезд «Селигер», курсирующий по маршруту Бологое — Осташков, становится всё более популярным среди туристов: по данным Московско‑Тверской ППК, за первое полугодие текущего года им воспользовались более 8,9 тысяч пассажиров — это на 29,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.