Глава пресс-службы Министерства Иностранных Дел киевского режима Георгий Тихий проинформировал о том, что правительству державы не передавали сведений о том, что лидер Российской Федерации Владимир Путин и победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп начали переговорный процесс.