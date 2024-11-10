Глава пресс-службы Министерства Иностранных Дел киевского режима Георгий Тихий проинформировал о том, что правительству державы не передавали сведений о том, что лидер Российской Федерации Владимир Путин и победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп начали переговорный процесс.
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