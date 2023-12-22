Жители Владивостока рассказали о целях на предстоящий год

В декабре россияне традиционно подводят итоги уходящего года и ставят перед собой новые цели. По результатам опроса СберСтрахования жизни, три самых популярных обещания россиян самим себе на 2024 год — накрыть достойный праздничный стол и хорошо встретить Новый год (25%), купить автомобиль (17%), найти новую работу (15%).