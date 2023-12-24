Овечкин догнал сразу троих хоккеистов по сыгранным матчам в НХЛ, но гол не забил

Овечкин догнал сразу троих хоккеистов по сыгранным матчам в НХЛ, пишет “Московский комсомолец”. Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов приняли участие в матче между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».