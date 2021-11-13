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Теперь официально: Суд остановил опекунство над Бритни Спирс спустя 13 лет

Теперь официально: Суд остановил опекунство над Бритни Спирс спустя 13 лет

Теперь официально: Суд остановил опекунство над Бритни Спирс спустя 13 лет Этот день настал! Минувшая пятница для популярной певицы Бритни Спирс стала по-настоящему особенной.

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