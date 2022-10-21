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А вы знали об этом?(Статья 86)

А вы знали об этом?(Статья 86)

1.   Несмотря на то, что Михаил Васильевич Ломоносов считается выдающимся русским ученым, однако до сих пор не развеяны многие мифы о его научной деятельности! Вместе с тем его имя постоянно использовалось и сейчас используется в идеологических целях.

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