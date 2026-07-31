В Роспотребнадзоре дали рекомендации по срокам вакцинации от гриппа

Чтобы защитить себя от гриппа, важно пройти вакцинацию в сентябре или октябре. В этот период иммунитет успевает сформироваться до начала активного распространения инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
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