Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Вперёд в архаику, или Мова как билет в один конец

Вперёд в архаику, или Мова как билет в один конец

Не так давно состоялась пресс-конференция президента так называемой Украины. Не будем отказывать себе в удовольствии немного поёрничать и заметим, что произошло это знаковое для украинской истории событие аккурат после Прямой линии и большой пресс-конференции российского президента, которую, как поговаривают злые языки в Интернете, очень активно смотрели подданные незалэжной.

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