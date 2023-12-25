Вперёд в архаику, или Мова как билет в один конец

Не так давно состоялась пресс-конференция президента так называемой Украины. Не будем отказывать себе в удовольствии немного поёрничать и заметим, что произошло это знаковое для украинской истории событие аккурат после Прямой линии и большой пресс-конференции российского президента, которую, как поговаривают злые языки в Интернете, очень активно смотрели подданные незалэжной.
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