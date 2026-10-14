Президент США Дональд Трамп заявил, что Тайвань взял на себя обязательства по закупке сжиженного природного газа (СПГ) с Аляски на сумму от 70 до 80 млрд долларов в течение 20 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Диетолог Сигел на...
- ГБ В Кремле согласил...
- ГБ Перелом у Славянс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым