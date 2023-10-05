Марочко рассказал про расстрел боевиками «Азова» троих украинских военных

Под Кременной «азовцы» скинули тела убитых солдат ВСУ в реку, утверждает подполковник ЛНР в отставкеПодполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что боевики «Азова»* расстреляли троих украинских военнослужащих.
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