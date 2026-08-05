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В Домодедове обновляют детскую карусель в сквере на Каширском шоссе

В Домодедове обновляют детскую карусель в сквере на Каширском шоссе

В детском сквере на Каширском шоссе в городском округе Домодедово идет ремонт детской карусели. Специалисты спешат обновить главную местную достопримечательность, чтобы уже 8 августа она вновь заработала.

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