Куляш о «России 25»: «Это способствует популяризации. Увидев игру, дети захотят заниматься хоккеем»

«Отличная идея, которая способствует популяризации хоккея. Я смотрел трансляции, ролики в интернете и был приятно удивлен тем интересом, который был у зрителей к этим играм в Челябинске, Астане, Красноярске.
Популярные статьи
- Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса
- Месси извинился перед «ПСЖ», Черчесов снова чемпион, победа сборной «России 25», Карацев проиграл Штруффу, задержан главный подозреваемый в избиении Шведа и другие новости
- «Так мало проводим с ними времени». Дрэймонд Грин пришел на пресс-конференцию с детьми
Свежие комментарии