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Царьград

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Челябинцы смогут менять таксиста-мигранта на русского одной кнопкой?

Челябинцы смогут менять таксиста-мигранта на русского одной кнопкой?

Такую инициативу рассматривают агрегаторы с подачи Госдумы.Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение министру транспорта России Роману Старовойту с инициативой добавить в приложения такси-сервисов опцию, позволяющую пассажирам отказываться от поездок с водителями-мигрантами.

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