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Туристка из России поделилась впечатлениями от старых отелей и вонючих улиц на Кубе

Туристка из России поделилась впечатлениями от старых отелей и вонючих улиц на Кубе

Два года пандемии коронавируса никак не отразились на качестве отдыха на туристическом курорте Кубы. Впечатлениями от поездки в островное государство поделилась путешественница из России.

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