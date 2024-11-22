Дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области"В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии