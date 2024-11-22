Дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области"В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.