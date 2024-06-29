Волонтеры Победы провели "Марафон добрых дел" в честь Дня молодежи

В преддверии Дня молодежи активисты регионального отделения Общероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" провели ряд мероприятий, направленных на вовлечение подрастающего поколения в волонтерскую деятельность.
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