Младший сержант, санитар отделения эвакуации Денис Потуданский, вынес на себе несколько раненных бойцов, невзирая на опасность атаки беспилотников ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС России поразил...
- Горят заводы, объ...
- Украинский самоле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым