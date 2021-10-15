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SEC одобрила первый фьючерсный биткоин-ETF

SEC одобрила первый фьючерсный биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку ProShares на запуск фьючерсного биржевого фонда Bitcoin Strategy ETF.

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