Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгийюра Гончар
    Никуда не уезжал, никогда не голосовал ни за Ельцина ,ни за его "престолонаследников"!!Сказать что живу хорошо-язык н...УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦ...
  • Катерина
    Ну  выпустили  иранцы  ракеты и  дроны... А  что разбомбили-то?Неукротимые арабы...

Главком ВСУ заявиляет об обострении ситуации на фронте

Главком ВСУ заявиляет об обострении ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на фронте на востоке Российские силы атакуют украинские позиции на лиманском и бахмутском направлениях, на покровском они пытаются прорвать оборону, чему способствует теплая сухая погода, заявил генерал СырскийФото: Chris McGrath / Getty Images Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте на востоке страны обострилась из-за активизации наступления российских сил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх