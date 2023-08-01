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Хлусевич о Медиалиге: «Бред. Это издевательство над футболом: в этих правилах, в смене мяча»

«Мое отношение к медиафутболу? Я не знаю, говорить это или нет. Я очень плохо отношусь к этому футболу, потому что это издевательство над футболом: в этих правилах, в смене мяча.

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