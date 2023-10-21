Это блюдо является отличным выбором для завтрака или легкого перекуса. Омлет с хлебными рулетиками, которые таят в себе нежный плавленый сливочный сыр и ароматный сырокопченый бекон, сочетает в себе простоту и вкус, нежны и аппетитны.