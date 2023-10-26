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Шэй Гилджес-Александр сделал дабл-дабл с 31 очком в победном матче с «Чикаго»

Шэй Гилджес-Александр сделал дабл-дабл с 31 очком в победном матче с «Чикаго»

«Оклахома» в гостях крупно обыграла «Чикаго» в первом матче сезона – 124:104. Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи: набрал 31 очко, а также сделал 10 результативных передач, 5 подборов и два блок-шота.

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