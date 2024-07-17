Прусский кавалер русских орденов

Слово «пруссак» и «пруссатчина» уже давно стали нарицательными. Синонимами безудержного милитаризма, любви (порой весьма гипертрофированной) к порядку и дисциплине, начищенных до зеркального блеска сапог, щёлканья каблуками — вот этого вот всего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии