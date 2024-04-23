Жителям Новосибирска сообщили об изменениях порядка выдачи разрешений на охоту в регионе

В Новосибирске произошли изменения в порядке предоставления государственных услуг в сфере охоты. С 24 апреля текущего года офлайн-прием документов и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будут осуществляться по новому адресу: Красный проспект, 25, кабинет 420.