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Минстрой России объявил конкурс «Городские интонации» для авторов инициатив по благоустройству

Минстрой России объявил конкурс «Городские интонации» для авторов инициатив по благоустройству

Конкурс объединяет жителей, сообщества, НКО, бизнес, медиа и творческие команды, которые уже реализовали проекты по развитию городской среды, вовлечению жителей, сохранению культурного наследия и развитию локальных сообществ.

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