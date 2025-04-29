Забили за двоих: автогол не помешал «Спартаку» победить «Динамо» и выйти в финал Пути регионов Кубка России

«Спартак» победил «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России по футболу. В первом тайме команды обменялись голами — на шикарный удар Маркиньоса из-за пределов штрафной в ближнюю девятку гости ответили стандартом Бителло, после которого Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота.
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