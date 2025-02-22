Н Наталья Россия ужесточила только на словах! Необходимо их всех проверить на законность получения российского гражданства. И выдворять десятками тысяч! Чтобы те, кто приезжает на работу, глаза боялись поднять!

Silver Kont Таня, черножопая опять моментально забеременела от ишака, и, похоже, будет оставаться в России, пока не опрастается новым выблядком, а её выблядки будут получать пособия, пока мамашу не лишат гражданства и не выпнут в родную черножопию....