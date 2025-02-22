Avia.pro - СМИ Скандал в Мытищах гремит на всю страну: многодетная семья мигрантов из Таджикистана, Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов, ухитрилась получить жилищный сертификат на 24 миллиона рублей, прикрываясь статусом малоимущих.
«Американская подстава»: USAID помогло семье мигрантов пробраться в РФ и незаконно получить квартиру в Мытищах
Комментарии
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Н
Наталья
Россия ужесточила только на словах! Необходимо их всех проверить на законность получения российского гражданства. И выдворять десятками тысяч! Чтобы те, кто приезжает на работу, глаза боялись поднять!
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5 час.
Silver Kont
Таня, черножопая опять моментально забеременела от ишака, и, похоже, будет оставаться в России, пока не опрастается новым выблядком, а её выблядки будут получать пособия, пока мамашу не лишат гражданства и не выпнут в родную черножопию....
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4 час.
Семен Демин
Опять амеры виноваты. А куда смотрела глава Мытищ? Или ее тоже USAID купил?
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40 мин.
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