Гидролог Болгов: восстановление дамбы в Орске может занять до двух лет

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что прежде чем начать восстанавливать дамбу в Орске, необходимо выяснить причину ее прорыва, если проблема была в определенном участке сооружения, работы займут около месяца, если придется заново строить всю дамбу, на это уйдет год-два.