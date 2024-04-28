Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Так мало? Смешно просто. Может в московской области только.  тем более малоMash: у друга зам...
  • Татьяна Бутова
    Какая пакость., пошлость. Старая тетка Бондарчуку что-то доказывает?Телеведущая Светл...
  • Дмитрий Шершов
    да все они, во всех минстерствах ДАЛЕКО не бедныеMash: у друга зам...

Гидролог Болгов: восстановление дамбы в Орске может занять до двух лет

Гидролог Болгов: восстановление дамбы в Орске может занять до двух лет

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что прежде чем начать восстанавливать дамбу в Орске, необходимо выяснить причину ее прорыва, если проблема была в определенном участке сооружения, работы займут около месяца, если придется заново строить всю дамбу, на это уйдет год-два.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх