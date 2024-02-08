Слабый прогресс мирных переговоров в Газе стал одной из причин роста цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть продолжают расти 8 февраля после отклонения Израилем предложения о перемирии от ХАМАС.
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