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Неубиваемый смартфон с двумя экранами, IP69K, NFC, беспроводной зарядкой и Android 12 с большой скидкой. Doogee S98 выйдет 28 марта

Неубиваемый смартфон с двумя экранами, IP69K, NFC, беспроводной зарядкой и Android 12 с большой скидкой. Doogee S98 выйдет 28 марта

Неубиваемый смартфон Doogee S98 с двумя экранами поступит в продажу 28 марта и будет доступен для первых покупателей всего за 239 долларов, а 1 апреля цена поднимется до 339 долларов.

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