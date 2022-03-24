Неубиваемый смартфон с двумя экранами, IP69K, NFC, беспроводной зарядкой и Android 12 с большой скидкой. Doogee S98 выйдет 28 марта

Неубиваемый смартфон Doogee S98 с двумя экранами поступит в продажу 28 марта и будет доступен для первых покупателей всего за 239 долларов, а 1 апреля цена поднимется до 339 долларов.
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