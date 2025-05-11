Игорь Кузнецов

Если "Киевский режим около 130 раз нарушал 30-дневный мораторий о ненападении на объекты энергетической инфраструктуры" и это осталось незамеченным, то кто и как будет следить за прекращением провокационных обстрелов? Поэтому переговоры "без предварительных условий". Если легитимный представитель Украины подпишет согласованный Документ - тогда дело другое.