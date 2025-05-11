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Путин отправил ультиматум о 30-дневном перемирии обратно. Получилось красиво

Путин отправил ультиматум о 30-дневном перемирии обратно. Получилось красиво

Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress Президент России Владимир Путин отправил ультиматум о 30-дневном перемирии обратно Западу.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если &quot;Киевский режим около 130 раз нарушал 30-дневный мораторий о ненападении на объекты энергетической инфраструктуры&quot; и это осталось незамеченным, то кто и как будет следить за прекращением провокационных обстрелов? Поэтому переговоры &quot;без предварительных условий&quot;. Если легитимный представитель Украины подпишет согласованный Документ - тогда дело другое.
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4 час.
С
Станислава
В. В. Путин как всегда переиграл заклятых &quot;друзей&#39;!
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3 час.
Daddy Bo
Интеграл надо брать частями. Курям башки сворачивают по очереди, а не всему курятнику  сразу. Не надо пытаться вынуждать играть в ваши домышленные игры.
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3 час.
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