Кандидат социологических наук Горюнов: современные дети живут иной жизнью

Согласно заявлению социолога Павла Горюнова от 10 ноября, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будет оказывать сильного влияния на сознание подростков и скорее будет интересен тем, кто был свидетелем эпохи, изображенной в фильме.