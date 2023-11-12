Кандидат социологических наук Горюнов: современные дети живут иной жизнью

Согласно заявлению социолога Павла Горюнова от 10 ноября, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будет оказывать сильного влияния на сознание подростков и скорее будет интересен тем, кто был свидетелем эпохи, изображенной в фильме.
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