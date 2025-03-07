Простой препарат показал неожиданный эффект против рака легких

Аспирин снизил количество метастазов в легких мышей, показав неожиданный противоопухолевый эффект. Исследование, опубликованное в Nature, подтвердило, что препарат активирует иммунную систему, помогая T-лимфоцитам уничтожать злокачественные клетки.
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