Житель Сак извинился за прослушивание нацистских песен возле воинской части

33-летний Антон Юдин из Сак был задержан за оскорбление вооружённых сил Российской Федерации. Скриншот видео Крымский СМЕРШ/TelegramПо данным «Крымского СМЕРШа», мужчина, будучи пьяным, взяв аудиоколонку пошёл к воинской части, где и включил нацистские песни.
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