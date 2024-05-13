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Крымское информационное агентство

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Житель Сак извинился за прослушивание нацистских песен возле воинской части

Житель Сак извинился за прослушивание нацистских песен возле воинской части

33-летний Антон Юдин из Сак был задержан за оскорбление вооружённых сил Российской Федерации. Скриншот видео Крымский СМЕРШ/TelegramПо данным «Крымского СМЕРШа», мужчина, будучи пьяным, взяв аудиоколонку пошёл к воинской части, где и включил нацистские песни.

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ЛС
Лидия Санникова
Лицо олигофрена... Мразь.
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